Çorum ve Mardin'de arazi kavgası: 3 ölü

İki ilde arazi anlaşmazlıkları nedeniyle çıkan kavgalarda 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı Öbektaş köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan akrabalar arasında tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Dursun K. (20), tüfekle amcası İdris K. (58) ile oğlu Gülami K.'ye (27) ateş etti. Baba ve oğlu, olay yerinde yaşamını yitirdi.



Olayın ardından köye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler, kavganın büyümemesi için önlem aldı.



Kaçmaya çalışan Dursun K., jandarma ekiplerince yakalandı.



Baba ve oğlunun cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Osmancık Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

MARDİN'DE İKİ AİLE ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 1 YARALI



Mardin'in Kızıltepe ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde de aralarında arazi anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunan iki aile arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.



Kavgada, tabancayla ateş edilmesi sonucu yaralanan Abdülkerim Karaboğa (20) ve Şahin Karaboğa (22), 112 Acil Servis ekibince Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Abdülkerim Karaboğa, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Kırsal mahallenin girişi ve çıkışında jandarma ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı.



Güvenlik güçleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.