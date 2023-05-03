Çorum'da 16 yaşındaki Afgan kız kayıp

Çorum'da Türkçe kursuna gitmek için evden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınmayan Afganistan uyruklu Nilofar Afzeli için arama çalışması başlatıldı. Baba Mohammad Afzeli, kızının bulunması için yardım çağrısı yaptı.

Çorum'da 16 yaşındaki Afgan kız kayıp

'da yaşayan Nilofar Afzeli (16) dün sabah saatlerine Türkçe kursuna katılmak için evinden çıktı.

Geri dönmeyen Afzeli için ailesi polisi arayarak kayıp ihbarında bulundu.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü, Afzeli'yi bulmak için geniş çaplı arama çalışması başlattı.

BABADAN YARDIM ÇAĞRISI

Baba Mohammad Afzeli, kayıp kızının bulunması için yardım çağrısı yaptı.

Mohammad Afzeli tercüman aracılığı ile yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Kızım dün sabah erken saatte Çorum Belediyesi Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Kültür Merkezi'ne, 'Türkçe kursuna gidiyorum.' diyerek evden çıktı ve bir daha da dönmedi.

Çorum'da 16 yaşındaki Afgan kız kayıp - 1

Her yerde aradık fakat bulamadık. Rica ediyorum kızım bulunsun. Yerini bilen ya da onu gören biri olursa lütfen en yakın polis merkezine başvursun.''

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