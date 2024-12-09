Çorum'da 2 kişiyi silahla yaralayan şüpheli yakalandı

Cumhuriyet 1. Sokak'ta tartıştığı Kaan B. ile o sırada yoldan geçen Yaşar Ö'yü silahla ateş ederek yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan Nihat Y, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.



Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.



Gülabibey Mahallesi Cumhuriyet 1. Sokak'ta, aralarında husumet olduğu öğrenilen Kaan B. ile Nihat Y. arasında tartışma çıkmıştı. Nihat Y, tüfekle ateş ederek Kaan B'yi ayağından, o sırada yoldan geçen Yaşar Ö'yü ise kolundan yaraladıktan sonra olay yerinden kaçmıştı.

