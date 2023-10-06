Çorum'da 2 markete silahlı saldırı

Çorum'da Hamit Duran Caddesi'ndeki marketin önüne gece saatlerinde motosiklet ile gelen 2 kişi, ateş açıp kaçtı.

Dükkan sahibi M.Ş.'nin ihbarı ile bölgeye çok sayıda ekip gelirken, incelemede markete 4 kurşun isabet ettiği belirlendi.

Kaçan şüpheliler, bir süre sonra bu kez Cemil Bey Caddesi'ndeki markete ateş açtı. Bu sırada dükkandan çıkan K.K. ile T.K. da şüphelilere silahla karşılık verdi.