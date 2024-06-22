Çorum'da 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Çorum'da 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı

'da Münevver Ç. idaresindeki otomobil, Çorum-Ankara kara yolu Sungurlu Organize Sanayi Kavşağı'nda Muammer B. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan yaralıları çıkarttı.

Kazada sürücülerden Muammer B. ile araçlarda bulunan Sebahat B, Müberra B, Ayşegül A. ve Melehat A. yaralandı.

​​​​​​​Yaralılar, sağlık ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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