Çorum'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Çorum'un Omsancık Köprüsü'nde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Çorum'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Çorum’da iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 3 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Recep K. idaresindeki 06 CVU 470 plakalı otomobil, Osmancık Caddesi Osmancık Köprüsü’nde Eren Ç’nin kullandığı 19 ACA 130 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerle birlikte 19 ACA 130 plakalı otomobilde bulunan Kaan A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kent merkezi istikametine ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.

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