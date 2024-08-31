Çorum'da 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Kerim K. idaresindeki otomobil, Mert G'nin kullandığı otomobil ve sürücüsü olay yerinden kaçan otomobil, Çorum-Laçin kara yolu Kırkdilim mevkisinde çarpıştı.



İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada 60 ACL 448 plakalı otomobilde bulunan Emine G. ve Gamze A. yaralandı.



Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kaçan sürücünün bulunması için çalışma başlatıldı.