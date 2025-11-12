Çorum’da 5 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı

Kaza, Sungurlu-Ankara karayolunun 20’nci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Y. yönetimindeki kamyon, aynı yönde ilerleyen O.K. idaresindeki kepçeye arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kepçe yoldan çıkarak şarampole devrildi. Arkadan gelen M.Ş. yönetimindeki otomobil, İ.K.’nın kullandığı otomobil ve F.S.’nin idaresindeki araçlar da kazaya karıştı.

Zincirleme kazada kepçe operatörü, kamyon sürücüsü ve otomobil sürücüsü M.Ş. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.