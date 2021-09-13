Çorum'da 8 yaşındaki çocuk, pitbull saldırısına uğradı

Çorum'da sokakta kaykay süren 8 yaşındaki bir çocuk, sahipli olduğu öne sürülen bir pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı.

İHA 13.09.2021 - 09:54

Çorum'da 8 yaşındaki çocuk, pitbull saldırısına uğradı

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Edinilen bilgiye göre, Çorum'da Kale Mahallesi'nde 8 yaşındaki E.T., evinin önünde arkadaşları ile kaykay sürdüğü esnada bir pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı.

Vatandaşların yardımı ile pitbull cinsi köpekten kurtarılan çocuk, koşarak evine gitti. İki kişi de pitbullu alarak sokaktan uzaklaştırdı. 

Olay sonrası bacağından, karnından ve yüzünden ısırılarak yaralanan E.T., Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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