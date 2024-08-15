Çorum'da ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

Çorum'da otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi öldü.

Çorum'da ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

Ali Esmer (38) idaresindeki 35 AKM 573 plakalı otomobil, Osmancık Caddesi Fen Edebiyat Fakültesi Kavşağı yakınlarında yol kenarındaki ağaca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta bulunan Şaban Bulcun (53) hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü, Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılarak, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Esmer, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bulcun ve Esmer'in cenazeleri aynı hastanenin morguna götürüldü.

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