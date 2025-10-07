Çorum'da ağaçlık alanda yangın: 620 dönüm arazi zarar gördü

Elmalı köyü yakınlarındaki arazide anız yakılmasından kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.



Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler çevredeki ağaçlık alana sıçradı.



İhbar üzerine bölgeye Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler sevk edildi. Yangına köylüler de su tankerleri ve traktörlerle müdahale etti.



Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.



Yangında yaklaşık 620 dönüm alanın zarar gördüğü öğrenildi.