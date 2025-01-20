Çorum’da aranan 25 şahıs yakalandı

Çorum’da polis ekipleri tarafından haklarında yakalama kararı bulunan 25 kişi yakalandı.

Çorum’da aranan 25 şahıs yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 13-20 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde, haklarında yakalama kararı bulunan 25 şahıs yakalandı.

Haklarında kayıp olduklarına dair müracatta bulunulan 6 kişi de ekipler tarafından bulundu. Kayıp olan 1 vatandaşın arama çalışmasının sürdüğü öğrenildi.

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