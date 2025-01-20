Çorum’da aranan 25 şahıs yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 13-20 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde, haklarında yakalama kararı bulunan 25 şahıs yakalandı.

Haklarında kayıp olduklarına dair müracatta bulunulan 6 kişi de ekipler tarafından bulundu. Kayıp olan 1 vatandaşın arama çalışmasının sürdüğü öğrenildi.