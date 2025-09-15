Çorum’da arazi yangını ormanlık alana sıçradı

Alaca ilçesi Büyükhırka köyünde henüz bilinmeyen bir sebeple tarım arazisinde yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, Büyükhırka, Haydarköy ve Evci köylerinin bulunduğu bölgedeki

ormanlık alanlara sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından başlatılan söndürme çalışmaları devam ederken, köylüler de traktörleri de ekiplere destek veriyor.