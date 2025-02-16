Çorum'da aydınlatma direğine çarpıp takla atan sürücü ağır yaralandı
Çorum'un Osmancık ilçesinde refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü Hamit Çolak, ağır yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Osmancık D-100 kara yolu Küçük Sanayi mevkisinde meydana geldi. Hamit Çolak’ın kontrolünü yitirdiği otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp, takla attı.
Sürüklenip, ters dönen otomobilin sürücü Çolak, ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hamit Çolak, ilk müdahalenin ardından Osmancık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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