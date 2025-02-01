Çorum'da baharın müjdecisi çiğdemler erken açtı





Kentte son günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, çiğdemlerin erken açmasına neden oldu.



İlçede genellikle mart ayında açan çiğdemler, kurak geçen kış mevsiminde etkili olan güneş ışıkları nedeniyle gün yüzüne çıktı.



Halk arasında "baharın müjdecisi" olarak bilinen, sarı ve beyaz renkli çiğdemler doğada güzel görüntüler oluşturdu.