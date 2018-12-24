Çorum'da Evci Barajı kenarında el bombası bulunduğunu fark eden çevredekiler, durumu jandarmaya bildirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, zeminin yüzeyinde çamurla kaplanmış 2'si Güney Kore, 2'si de MKE yapımı 4 el bombası ile bir aydınlatma mühimmatı buldu.
El bombaları ve aydınlatma mühimmatı, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince imha edilmek üzere muhafaza altına alındı.
Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.
Çorum'da baraj gölünde 4 el bombası bulundu
Anadolu AjansıTürkiye
Çorum'un Alaca ilçesindeki baraj gölünde 4 el bombası ile aydınlatma mühimmatı bulundu.
Çorum'da Evci Barajı kenarında el bombası bulunduğunu fark eden çevredekiler, durumu jandarmaya bildirdi.