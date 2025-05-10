Çorum'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

Bahabey Caddesi'nde, Emirhan S. ve Samet Y. ile aralarında anlaşmazlık bulunan Mehmet Can E. tartışmaya başladı.



Kavgaya dönüşen olayda, Mehmet Can E. ve Emirhan S. bıçakla yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Polis, Samet Y'nin yakalanması için çalışma başlattı.