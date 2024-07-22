Çorum'da bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Gülabibey Mahallesi Bağcılar Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.A. (17), bıçak darbeleriyle yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Olayın ardından kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.



Kavga anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.