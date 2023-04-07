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Çorum'da bir binaya silahlı saldırı düzenlendi

Çorum'da bir binaya silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çorum'da bir binaya silahlı saldırı düzenlendi

Otomobille Yavruturna Mahallesi Atayur 3. Sokak'a gelen, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, bir apartmana pompalı tüfekle ateş ettikten sonra olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Çorum'da bir binaya silahlı saldırı düzenlendi - 1

Ekiplerce yapılan incelemede, mermilerin bir depremzede ailenin yaşadığı dairenin penceresine isabet ettiği, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı belirlendi.

Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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