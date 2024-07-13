Çorum'da buğday yüklerken elektrik akımına kapılan kişi öldü

Çorum'un Ortaköy ilçesinde buğday yüklerken helezon makinesindeki kaçak nedeniyle elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

Çorum'da buğday yüklerken elektrik akımına kapılan kişi öldü
Foto: Arşiv

Şefik Celep, Aşdağul beldesi Şirineveler Mahallesi'ndeki evinin önünde yağış nedeniyle ıslanan buğdayı helezon makinesiyle traktörün römorkuna yüklediği sırada makinedeki kaçak nedeniyle elektrik akımına kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Ortaköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Celep, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Evli ve bir çocuk babası Celep'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Yeni görüntü: İzmir'de elektrik akımına kapılan kişiler öldü

TÜRKİYE HABERLERİ

MSB: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi

Adana'da çıkan samanlık yangını büyümeden söndürüldü

Adana'da çıkan samanlık yangını büyümeden söndürüldü

Siyasilerden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları

Siyasilerden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları

Günübirlik kiralanan dairede yangın paniği

Günübirlik kiralanan dairede yangın paniği

Serinlemek için girdiği ırmakta canından oldu

Serinlemek için girdiği ırmakta canından oldu

Depremde hasar gören öğretmen evi tahliye edildi

Depremde hasar gören öğretmen evi tahliye edildi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...