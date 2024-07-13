Çorum'da buğday yüklerken elektrik akımına kapılan kişi öldü

Şefik Celep, Aşdağul beldesi Şirineveler Mahallesi'ndeki evinin önünde yağış nedeniyle ıslanan buğdayı helezon makinesiyle traktörün römorkuna yüklediği sırada makinedeki kaçak nedeniyle elektrik akımına kapıldı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince Ortaköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Celep, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Evli ve bir çocuk babası Celep'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

