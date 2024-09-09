Çorum'da çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı

Çorum’da çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Çorum'da çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı

Muhammet Ö. ve Ali B. arasında Mimar Sinan Mahallesi Rüstem Eren Parkı yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali B, bıçakla Muhammet Ö'yü yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacağından yaralı halde Beytepe 5. Cadde'ye kaçan Muhammet Ö, burada sağlık ekiplerince ambulansa alınarak, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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