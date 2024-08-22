Çorum'da depo yangını

Çorum’un Alaca ilçesinde bir depoda çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

Çorum'da depo yangını

Edinilen bilgilere göre, ’un Alaca ilçesine bağlı Mahmudiye köyünde Mahmut Erdoğan’a ait bahçede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler bahçede bulunan depoya sıçradı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında depo ve depoda bulunan malzemeler yandı.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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