Çorum'da dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde yoldan yaklaşık 30 metre derinliğindeki dere yatağına yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı.

Çorum'da dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı

Murat Demirci idaresindeki otomobil, -Yozgat kara yolu Elicek Mevkisi'nde yoldan çıkarak, yol kenarındaki yaklaşık 30 metre aşağıdaki dere yatağına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü ile Kamile B. ve Tülay B, Alaca Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Vatandaşların da yardımıyla dere yatağından ambulansa taşınan 3 yaralı, Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü Murat Demirci, burada müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kamile B. ve Tülay B. ise buradaki ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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