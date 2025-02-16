Çorum'da ev yangını: 1 ölü

Çorum'da bir evde çıkan yangında ev sahibi Okan Özen hayatını kaybetti.

Çorum'da ev yangını: 1 ölü

Akkent Mahallesi Akkent 4. Sokak'ta yalnız yaşayan Okan Özen'e (40) ait ikamette, elektrik sobasından kaynaklandığı değerlendirilen çıktı.

Binayı saran dumanları fark eden apartman sakinlerinin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Belediyesi itfaiye ekipleri, daireye girdiklerinde Özen'i yerde hareketsiz yatarken buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Özen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Dumandan etkilenerek yaşamını yitirdiği tahmin edilen Özen'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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