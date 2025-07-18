Çorum'da feci kaza: 1 ölü
Çorum'un Dodurga ilçesinde, ATV ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Çorum'da Enes E. idaresindeki otomobil, Çorum Caddesi Yunus Emre Bulvarı'nda Şaban Bostancı'nın (64) kullandığı ATV ile çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan ATV sürücüsü, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bostancı, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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