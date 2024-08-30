Çorum'da feci kaza: 3 ölü

Çorum'da park halindeki TIR'a arkadan çarpan mobilya yüklü kamyonetteki 3 kişi hayatını kaybetti.

Çorum'da feci kaza: 3 ölü

'da Ercan Yıldız idaresindeki 16 KRJ 19 plakalı kamyonet, Çorum-Ankara kara yolu Çorum Şeker Fabrikası önündeki cepte park halindeki 73 AAD 489 plakalı TIR'ın 34 EK 1816 plakalı dorsesine arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü ile kamyonette bulunan Tugay Çelik ve Turgay Ceğil'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinden mobilya taşıdıkları öğrenilen 3 kişinin cenazesi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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