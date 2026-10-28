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Çorum'da feci kaza. 4 kişi hayatını kaybetti

28.10.2026 17:32

Çorum'da feci kaza. 4 kişi hayatını kaybetti
IHA

Çorum’da otomobil ile cip çarpıştı.

İHA
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Çorum'da cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca-Yozgat kara yolu Koçhisar mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 66 ABL 208 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek 34 FB 4234 plakalı cip ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobil istinat duvarına çarptı. 

 

İlk belirlemelere 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Yaralılar, Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.