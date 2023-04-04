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Çorum'da feci kaza: Alev alan TIR'da can verdiler

Çorum'da şarampole devrilen TIR'da yangın çıktı. Kabin bölümünde sıkışan 2 kişi yaşamını yitirdi.

Çorum'da feci kaza: Alev alan TIR'da can verdiler

'un Kargı ilçesinde devrildikten sonra yangın çıkan TIR'da sıkışan 2 kişi hayatını kaybetti.

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen NK 3 ABK Bulgaristan plakalı TIR, D-100 karayolu Beygircioğlu mevkiinde şarampole devrildi.

Kazanın ardından TIR'ın kabin bölümünde yangın çıktı.

Çorum'da feci kaza: Alev alan TIR'da can verdiler - 1

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince çıkan yangının söndürülmesi sonrası yapılan incelemede, TIR'ın kabininde sıkışan 2 kişinin öldüğü tespit edildi.

Araçtan çıkartılan bu kişilerden birinin Bulgaristan uyruklu Lorzko Petev (47) olduğu belirlendi. Ölen diğer kişinin kimlik tespit çalışmaları devam ediyor.

Olay nedeniyle ulaşıma kapanan D-100 kara yolunda yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

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