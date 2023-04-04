Çorum'da feci kaza: Alev alan TIR'da can verdiler

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekiplerince çıkan yangının söndürülmesi sonrası yapılan incelemede, TIR'ın kabininde sıkışan 2 kişinin öldüğü tespit edildi.



Araçtan çıkartılan bu kişilerden birinin Bulgaristan uyruklu Lorzko Petev (47) olduğu belirlendi. Ölen diğer kişinin kimlik tespit çalışmaları devam ediyor.



Olay nedeniyle ulaşıma kapanan D-100 kara yolunda yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.