Çorum'da sabah saatlerinde Çorum-Osmancık Karayolu Güvercinlik köyü mevkiinde Oktay Gümüş (47), yönetimindeki otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Takla atan otomobil, menfeze düştü.
Kazada sürücü Oktay Gümüş ile otomobildeki babası Mehmet Gümüş (76) ağır yaralandı.
Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Gümüş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.