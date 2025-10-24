Çorum'da feci kaza: Motosikletli genç yaşamını yitirdi

Çorum'da Çevreyolu Bulvarı Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü mevkiinde Necati Şentürk (22) yönetimindeki motosiklet, yaklaşık 350 metre sürüklenerek demir bariyerlere çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan sürücü sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Genç sürücü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.