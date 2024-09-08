Çorum'da feci kaza: Polis çift hayatını kaybetti, çocukları yaralandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde otomobilin yol kenarındaki rögar kapağına çarpması sonucu polis memuru çift hayatını kaybetti, 2 çocukları yaralandı.

Çorum'da feci kaza: Polis çift hayatını kaybetti, çocukları yaralandı

Kahraman Kudu (51) idaresindeki otomobil, Ankara-Samsun kara yolu, Çiftlik köyü yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki rögar kapağına çarptıktan sonra devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Kudu ile eşi Filiz Kudu (46) yaşamını yitirdi, çiftin çocukları Elif Su (8) ile Berin Su Kudu (6) ise yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı çocuklar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kahraman Kudu'nun Giresun İl Emniyet Müdürlüğünde, eşi Filiz Kudu'nun ise Giresun Valiliği'nde görevli polis memurları oldukları öğrenildi.

Çiftin cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Sungurlu Devlet Hastanesi morguna götürülecek.

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