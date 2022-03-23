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Çorum'da feci kaza: İki kişi hayatını kaybetti

Çorum Sungurlu'da otomobil kaldırıma çarparak takla attı. Savrulan araçtan fırlayan iki kişi yaşamını yitirdi.

Haberler - Anadolu Ajansı 23.03.2022 - 02:33

Çorum'da feci kaza: İki kişi hayatını kaybetti

'un Sungurlu ilçesindeki trafik kazasında araçtan fırlayan iki kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre Bahçelievler Mahallesi'nde İhsan Köroğlu (30) yönetimindeki 19 SH 800 plakalı otomobil, kaldırıma çarparak takla attı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçtan fırlayan sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Ömer Cansever (36) ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Cansever'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücü ise sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı Sungurlu Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Cansever ve Köroğlu'nun cenazeleri, otopsi için Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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