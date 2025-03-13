Çorum'da gaspçı dehşeti: Altınlarını çaldıkları yaşlı kadını bıçaklayıp yaktılar

Çorum'un Kargı ilçesinde evine girdikleri kadını öldüren gaspçılar, kadının altınlarını alıp kaçtı.

İlçenin Akkise köyünde yaşayan Eşref Kış, teravih namazı için gittiği camiden eve döndüğünde eşi Hatice Kış'ın (76) yanmış cesediyle karşılaştı.

İhbar üzerine eve jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

8 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRÜP CESEDİ YAKTILAR

Burada yapılan incelemede 8 bıçak darbesiyle öldürüldüğü anlaşılan Hatice Kış'ın cansız bedeninin de yakıldığı belirlendi.

Kış'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şüphelilerin, Hatice Kış'ın kolundaki üç altın bilezik ile gün içinde ilçe merkezindeki bir kuyumcudan satın aldığı bir miktar altını gasbederek evden uzaklaştığı tespit edildi.

KAÇAN GASPÇILAR ARANIYOR

Güvenlik güçleri, gaspçıları yakalamak için çalışma başlattı.

