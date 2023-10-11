Çorum'da hastasından ameliyat parası alan doktora tutuklama

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan S.A.E. hakkında, bir hastasından ameliyat ücreti aldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.



Soruşturma kapsamında gözaltına alınan doktor, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



İl Sağlık Müdürlüğü de doktor hakkında disiplin soruşturması başlattı.



Doktorun hastayı Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat ettiği ve karşılığında 7 bin 500 lira ücret aldığı iddia edildi.

