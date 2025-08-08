Çorum’da iki araç kafa kafaya çarpıştı
Çorum’da panelvan araç ile cipin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.
Çorum Alaca-Yozgat karayolu Mezbahane kavşağında Uğur K. idaresindeki panelvan araç ile Tuğran T. yönetimindeki cip kavşakta çarpıştı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
BİR KİŞİ YARALANDI
Kazada cipte yolcu olarak bulunan Sevda A. yaralandı.
Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
