Çorum’da iki çocuk birbirini bıçakladı

Çorum'da 16 yaşındaki iki çocuk arasında kavga çıktı. Kavgada birbirini bıçaklayan çocuklar hastanede tedavi altına alındı. Yaralı çocuklardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Çorum’da iki çocuk birbirini bıçakladı

'da yaşanan bıçaklı kavgada iki yaralandı.

Gülabibey Mahallesi Ata Caddesi’nde A.K. (16) ile C.Ç. (16) arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine iki çocuk birbirini bıçakla yaraladı

Çorum’da iki çocuk birbirini bıçakladı - 1

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan çocuklar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan C.Ç'nin yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

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