Çorum'da iki kişi sahte içkiden yoğun bakımda

Çorum'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan 2 kişinin hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 27.06.2022 - 22:55

Çorum'da iki kişi sahte içkiden yoğun bakımda

’da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 2 kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Alaca ilçesinde alkol aldıktan bir süre sonra rahatsızlanan M.D. (46) ve O.Y. (42), Alaca Devlet Hastanesine başvurdu.

Burada ilk müdahaleleri yapılan 2 kişi, hayati tehlikelerinin bulunması nedeniyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan M.D. ve O.Y'nin hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

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