Çorum'da iki kişi sahte içkiden yoğun bakımda

Çorum’da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 2 kişi tedavi altına alındı.



Alınan bilgiye göre, Alaca ilçesinde alkol aldıktan bir süre sonra rahatsızlanan M.D. (46) ve O.Y. (42), Alaca Devlet Hastanesine başvurdu.



Burada ilk müdahaleleri yapılan 2 kişi, hayati tehlikelerinin bulunması nedeniyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.



Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan M.D. ve O.Y'nin hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.