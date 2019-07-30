Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, K.A.'nın (56) kullandığı otomobil, Yozgat-Alaca kara yolu Çatalkaya kavşağında, H.K. (65) yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü H.K. ile araçta bulunan K.Ş. (41) olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan K.Ş. ve H.M., Alaca Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Çorum Alaca'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.