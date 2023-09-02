Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

Çorum'da S.B'nin (45) kullandığı otomobil, Bayat-Ankara kara yolu Bayat Su Deposu mevkisinde, E.Y. (23) idaresindeki otomobille çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada, sürücü E.Y. ile diğer araçta bulunan E.B. (63) yaşamını yitirdi.



Sürücü S.B. ile B.R.B. (18), A.Y. (47), E.Y. (25) ve İ.Y. (47) yaralandı.



Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Hayati tehlikesi bulunan S.B, Ankara'daki bir hastaneye sevk edildi. NTV’yi sosyal medyadan takip edin