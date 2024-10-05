Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Yusuf D. idaresindeki otomobil,  Caddesi Sanayi Kavşağı’nda Hıdır Ö’nün kullandığı otomobile arkadan çarptı.

Kazada sürücülerin yanı sıra otomobilde yolcu olarak bulunan Mahmut G. ile Oğuzhan Ö. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kapanan yol araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

SOLOTÜRK yıldızları NTV'ye konuştu: Havada 4 bin saat uçuş deneyimi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...