Çorum'da iki otomobil çarpıştı: Üç yaralı

Hasan R.K. idaresindeki 18 DC 446 plakalı otomobil ile Serkan Y'nin kullandığı 19 LA 512 plakalı otomobil İnönü Caddesi Hastane Kavşağı'nda çarpıştı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada sürücü Hasan R.K. ile araçta bulunan Alperen Ç. ve Rukiye K. yaralandı.



Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.​​​​​​​