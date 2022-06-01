Çorum'da kadın cinayeti: Baldızını öldürdü

Çorum'da, ablasının boşanma aşamasındaki eşinin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan kadın, hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre Ö.C.Ö, (32), kız kardeşi Ezgi Taşıran (27) ve annesi Y.T. ile çocuğunu almak için, boşanma aşamasında olduğu eşi E.Ö'nün (35) Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki evine gitti.



Evin bulunduğu caddede karşılaşan çift arasında tartışma çıktı.



E.Ö. eşi Ö.C.Ö'yü dövmeye başladı. Bunun üzerine Taşıran, E.Ö'ye tepki göstererek annesinden KADES butonuna basmasını istedi.



Bu sırada belinden tabancasını çıkaran E.Ö, Taşıran'a 9 el ateş etti.



Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Taşıran, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Burada yoğun bakımda tedavi altına alınan Taşıran kurtarılamadı.



Polis ekipleri, kaçan E.Ö'nün yakalanması için çalışma başlattı.