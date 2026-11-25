Çorum'da kadın cinayeti. Boşanma aşamasında olduğu eşini 3 çocuğunun önünde öldürdü
25.11.2026 06:28
Çorum'da bir kadın 3 çocuğunun önünde öldürüldü.
Çorum'da boşanma aşamasında olduğu eşi Esin Özdemir’i 3 çocuğunun gözü önünde öldüren saldırgan, 11 saat polise direndikten sonra intihara teşebbüs etti.
Çamlık Caddesi'ndeki bir apartmanda dün akşam saatlerinde silahla ateş edildiği ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Polis ekiplerince yapılan incelemede, Esin Özdemir'in boşanma aşamasındaki eşi Gökhan Özdemir tarafından silahla öldürüldüğü belirlendi.
Çiftin olay sırasında evde bulunan 3 çocuğu ekiplerce tahliye edildi.
Olay, Bahçelievler Mahallesi Çamlık Caddesi üzerindeki Orkun Apartmanı'nın 4'üncü katında meydana geldi.
11 SAAT SONRA İNTİHARA TEŞEBBÜS ETTİ
Olayın ardından kendisini eve kilitleyen ve ekiplerin içeri girmesine izin vermeyen Gökhan Özdemir'i (44) ikna çabaları yaklaşık 11 saat devam etti.
Bu süreçte, Çankırı Şehit Seyit Saraç Özel Harekat Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğünden takviye özel harekat ekibi de olay yerine intikal etti.
Gökhan Özdemir, saat 05.00 sıralarında, eşini öldürdüğü tabancayla başına bir el ateş etti.
Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan zanlı, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.