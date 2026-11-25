11 SAAT SONRA İNTİHARA TEŞEBBÜS ETTİ

Olayın ardından kendisini eve kilitleyen ve ekiplerin içeri girmesine izin vermeyen Gökhan Özdemir'i (44) ikna çabaları yaklaşık 11 saat devam etti.

Bu süreçte, Çankırı Şehit Seyit Saraç Özel Harekat Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğünden takviye özel harekat ekibi de olay yerine intikal etti.

Gökhan Özdemir, saat 05.00 sıralarında, eşini öldürdüğü tabancayla başına bir el ateş etti.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan zanlı, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.