Çorum'da kadın cinayeti: Polis eşi gözaltında

Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Demirşeyh Köyü yolu Topaktaş mevkisindeki çalılık bir alanda hareketsiz yatan kadını görenler jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, başından ve göğsünden vurulan kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan incelemede öldürülen kadının bir çocuk annesi Gülten Ataklı (35) olduğu tespit edilerek, ailesine haber verildi.
Haberi alan yakınları sinir krizi geçirirken, Gülten Ataklı'nın polis memuru olan eşi M.A ile boşanma aşamasında olduğu ve bir süredir ayrı yaşadığı öğrenildi.
POLİS EŞİ HAVZA'DA GÖZALTINA ALINDI
Polis ekipleri olaydan sonra kayıplara karışan ve Samsun’da polis memuru olarak görev yaptığı belirten eşi M.A.'yı, Samsun’un Havza ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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