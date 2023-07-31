Çorum'da kadın cinayeti: Polis eşi gözaltında

Çorum'un Sungurlu ilçesinde boşanma aşamasındaki bir çocuk annesi kadın, başından ve göğsünden vurulmuş halde yol kenarında ölü bulundu. Soruşturmada kadının, polis memuru olan eşi gözaltına alındı.

Çorum'da kadın cinayeti: Polis eşi gözaltında

'un Sungurlu ilçesine bağlı Demirşeyh Köyü yolu Topaktaş mevkisindeki çalılık bir alanda hareketsiz yatan kadını görenler jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, başından ve göğsünden vurulan kadının hayatını kaybettiğini belirledi. 

Çorum'da kadın cinayeti: Polis eşi gözaltında - 1

Yapılan incelemede öldürülen kadının bir çocuk annesi Gülten Ataklı (35) olduğu tespit edilerek, ailesine haber verildi.

Haberi alan yakınları sinir krizi geçirirken, Gülten Ataklı'nın polis memuru olan eşi M.A ile boşanma aşamasında olduğu ve bir süredir ayrı yaşadığı öğrenildi.

POLİS EŞİ HAVZA'DA GÖZALTINA ALINDI

ekipleri olaydan sonra kayıplara karışan ve Samsun’da polis memuru olarak görev yaptığı belirten eşi M.A.'yı, Samsun’un Havza ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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