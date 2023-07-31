Çorum'da kadın cinayeti: Polis eşi gözaltında

Yapılan incelemede öldürülen kadının bir çocuk annesi Gülten Ataklı (35) olduğu tespit edilerek, ailesine haber verildi.

Haberi alan yakınları sinir krizi geçirirken, Gülten Ataklı'nın polis memuru olan eşi M.A ile boşanma aşamasında olduğu ve bir süredir ayrı yaşadığı öğrenildi.



POLİS EŞİ HAVZA'DA GÖZALTINA ALINDI



Polis ekipleri olaydan sonra kayıplara karışan ve Samsun’da polis memuru olarak görev yaptığı belirten eşi M.A.'yı, Samsun’un Havza ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.