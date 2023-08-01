Çorum'da kadın cinayeti: Polis eşi tutuklandı

Yapılan incelemede öldürülen kadının bir çocuk annesi Gülten Ataklı (35) olduğu tespit edilerek, ailesine haber verildi.

Haberi alan yakınları sinir krizi geçirirken, Gülten Ataklı'nın polis memuru olan eşi M.A ile boşanma aşamasında olduğu ve bir süredir ayrı yaşadığı öğrenildi.

