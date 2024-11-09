Çorum'da kafede kavga: 2 yaralı

Çorum'da kafe çalışanları ile müşteriler arasında çıkan bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı.

Çorum'da kafede kavga: 2 yaralı

Buharaevler Mahallesi Dr. İlhan Gürel Caddesi'ndeki bir kafede müşteriler ile kafe çalışanları arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda müşteri Ali K. bıçakla, kafe çalışanı Ahmet O. ise sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan biri Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne diğeri ise kentte bulunan özel hastaneye kaldırıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Narin davasında ikinci gün: Sanıklar adliyeye böyle getirildi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...