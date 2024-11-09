Çorum'da kafede kavga: 2 yaralı

Buharaevler Mahallesi Dr. İlhan Gürel Caddesi'ndeki bir kafede müşteriler ile kafe çalışanları arasında tartışma çıktı.



Kavgaya dönüşen olayda müşteri Ali K. bıçakla, kafe çalışanı Ahmet O. ise darp sonucu yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralılardan biri Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne diğeri ise kentte bulunan özel hastaneye kaldırıldı.