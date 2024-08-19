Çorum'da Kafkas boynuzlu engereği görüldü

Hasan Basri Sağdıç, ailesiyle birlikte piknik yapmak için gittiği Kuşçaçimen Yaylası'nda mantar toplamak istedi. Ormanlık alanda mantar toplarken yerde iri bir yılan gören Sağdıç, fotoğrafını çektiği yılanı internette araştırdı.



Yılanın bölgede nadiren görülen "Kafkas boynuzlu engereği" cinsi yılan olduğunu öğrenen Sağdıç, şaşkınlık yaşadı. Sağdıç, sonradan yaptığı araştırmada "Kafkas boynuzlu engereği"nin zehirli ve tehlikeli bir tür olduğunu öğrendiğini belirterek "Fotoğrafını çekmek için yarım metre yakınına kadar yaklaştım. Bu kadar tehlikeli olduğunu bilseydim yaklaşmazdım. Buralarda daha önce hiç böyle bir yılan görmedim." dedi.