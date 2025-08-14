Çorum'da kahreden olay: Anne ile oğlu atık yağ tankerine düştü

Çorum Sanayi Sitesi 43. Sokak'ta atık yağların toplandığı depoda atık yağ tankına iki kişi düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Ekiplerce yapılan kontrolde depo sahiplerinden Hacer Kepçe (39) ile oğlu Recep Kürşat Kepçe'nin (12) yaşamını yitirdiği belirlendi.

OTOPSİ İŞLEMLERİ BAŞLADI

Anne ile oğlunun cenazeleri, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerince tanktan çıkarılarak, otopsi işlemleri için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.