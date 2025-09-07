Çorum'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Necati O. idaresindeki kamyon ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil, Çorum-Ankara Karayolu Bozbağa kavşağında çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sebebiyle geçici süreliğine trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.