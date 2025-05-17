Çorum'da kamyona çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Çorum Sungurlu'da Mehmet Gümüş idaresindeki motosiklet, Çorum-Ankara kara yolu Ocaklı kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen Salih A'nın kullandığı kamyona arkadan çarptı.



İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Gümüş'ün cenazesi, Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

