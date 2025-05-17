Çorum'da kamyona çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen kamyona arkadan çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Çorum'da kamyona çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Sungurlu'da Mehmet Gümüş idaresindeki , Çorum-Ankara kara yolu Ocaklı kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen Salih A'nın kullandığı kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Gümüş'ün cenazesi, Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...